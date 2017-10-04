Новый посол Чили прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили (с резиденцией в Анкаре, Турция) Хосе Мануэль Сильва Видаурре, прибывший в Ашхабад для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру национального парламента Акдже Нурбердыевой, принявшей их по поручению главы государства.



В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах электроэнергетики, сельского хозяйства, текстильной индустрии, промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"