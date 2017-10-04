Глава государства заслушал отчеты по обеспечению госбезопасности

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности, которое было посвящено итогам работы силовых ведомств страны в январе-сентябре.



После отчетов ответственных руководителей о предпринимаемых мерах по совершенствованию деятельности военных и правоохранительных органов глава государства произвел ряд кадровых перестановок в составе судебного корпуса.



В частности, судьей Верховного суда Туркменистана был назначен Бегенч Ходжамгулыев, ранее являвшийся заместителем председателя Верховного суда Туркменистана, а новым председателем Байрамалийского городского суда Марыйского велаята стал Аннамырад Сарыев, прежний судья Мургапского этрапского суда Марыйского велаята.



От занимаемых должностей были освобождены судья Каракумского этрапского суда Марыйского велаята

Язмырат Джепбаров, судья Серахсского этрапского суда Ахалского велаята Какамырат Ходжагелдиев, заместитель председателя Дашогузского велаятского суда Тойлы Аннагулыев.



Младший советник юстиции Довлетмухаммет Мурриков решением Президента назначен прокурором города Ашхабада.



В связи с переходом на другую работу юрист 1 класса Агарежеп Курдов был освободжен от должности прокурора Туркменабата по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, а юрист 2 класса Ахмет Аннамырадов - прокурором Туркменабата по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"