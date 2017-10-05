В Ашхабаде прошла туркмено-российская культурная акция

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2-3 октября в Ашхабаде состоялись Дни культуры Российской Федерации в Туркменистане, организованные в рамках визита в страну российского лидера Владимира Путина.

Программа мероприятий включала в себя выставки концертные выступления, мастер-классы и творческие встречи деятелей культуры и искусства двух стран, показы современных российских художественных фильмов.

Завершило культурную акцию выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

ИП "ТУРКМЕНинформ"