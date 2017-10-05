Главы Туркменистана и Катара провели беседу по телефону

Главы Туркменистана и Катара провели беседу по телефону05.10.2017 12:21
АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.
Беседа была организована по инициативе катарской стороны с целью обсуждения приоритетных вопросов развития туркмено-катарского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сотрудничества в области спорта.
ИП "ТУРКМЕНинформ"