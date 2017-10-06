Ответственные руководители отчитались за январь-сентябрь

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание правительства, посвященное рассмотрению основных социально-экономических показателей развития страны в январе - сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты вице-премьеров и других ответственных руководителей, курирующих различные сферы национальной экономики и общественной жизни, о ходе реализации принятых национальных программ и предпринимаемых мерах по развитию и совершенствованию работы отраслей народного хозяйства, был озвучен ход подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В рамках заседания глава государства также подписал Указ об объединении Министерства финансов и Министерство экономики и развития и создании на их базе Министерства финансов и экономики Туркменистана. Данная мера направлена на реформирование и совершенствование деятельности финансово-экономического и банковского комплекса страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"