Произведены новые перестановки в кадровом составе руководства страны

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября в ходе заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд изменений и перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

Так, решением туркменского лидера Гочмырат Мырадов был назначен вице-премьером по вопросам экономики, работе с банковскими и международными финансовыми структурами и представителем от Туркменистана в Экономическом совете стран-участников Содружества Независимых Государств вместо Оразмырата Гурбанназарова, временно занимавшего эти должности с конца августа после того, как Бяшиммырат Ходжамаммедов покинул пост по состоянию здоровья.

Новым главой ведомства финансов и экономики, образованного слиянием Министерства финансов и Министерства экономики и развития, глава государства назначил Батыра Базарова.

Новым заместителем министра строительства и архитектуры, временно исполняющим обязанности главы ведомства, вместо Чарыяра Ахмедова был назначен Соенчназар Селимов, ранее являвшийся хякимом Беркарарлыкского этрапа столицы.

На пост заместителя министра железнодорожного транспорта был назначен Азат Атамырадов.

Прежний главный руководитель Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули Гурбанмырат Мырадалыев был повышен до должности заместителя министра культуры Туркменистана

Государственным концерном "Türkmenhimiýa" вместо временно исполнявшего обязанности главы ведомства Шамырата Меретлиева будет руководить Ныязлы Ныязлыев.

Кроме того, глава государства произвел изменения в руководстве городов и этрапов регинов, а также администрации столицы.

Так, новым хякимом Беркарарлыкского этрапа Ашхабада вместо Соенчназара Селимова, переведенного на другую должность (см.выше), стал прежний заместитель главы столицы Шохрат Гочмырадов.

Прежний хяким Абаданского этрапа Ашхабада Азат Атаев был объявлен не справившимся с возложенными на него обязанностями, в связи с чем его должность занял прежний заместитель министра коммунального хозяйства Ровшен Хыдыров.

Новым хякимом этрапа Бирата Лебапского велаята был назначен Шохрат Джепбаров, ранее являвшийся заместителем хякима этрапа Гарашсызлык Лебапского велаята.

Худайназар Реджепов был освобожден от должности заместителя хякима города Дашогуз, на его место глава государства назначил Шыхдурды Джумаева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"