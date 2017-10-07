В Туркменистане почтили память жертв землетрясения 1948 года

АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября в Туркменистане прошли мероприятия в честь Дня памяти жертв землетрясения в Ашхабаде, унесшего в 1948 году жизни свыше 160 тысяч человек. В этот день в Туркменистане также вспоминают защитников Геоктепинской крепости и героев войны 1941-1945 годов.

В мероприятиях, которые включали в себя поминальные молебны и садака, а также возложение цветов к памятникам Мемориального комплекса "Halk hakydasy", также принял участие глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов, официальные лица, простые граждане.

Кроме того, в Государственном музее Туркменистана развернута специальная тематическая экспозиция.

ИП "ТУРКМЕНинформ"