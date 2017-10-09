Туркменский лидер назначил помощников главы нового ведомства

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувший четверг заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял решение о слиянии ведомств финансов и экономики и развития в Министерство финансов и экономики.

Главой ведомства был назначен Батыр Базаров.

6 октября глава государства произвел назначения заместителей министра Ровшена Нурягдыева и Эзизгелди Аннамухаммедова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"