Туркменский лидер принял участие в осенней озеленительной кампании

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в церемонии открытия комплекса новых сооружений на площадке для празднования Новруза "Nowruz ýaýlasynyň ak öýi", который возведен в лучших национальных традициях в предгорьях Копетдага, в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята и дал старт очередному этапу озеленительной кампании в стране.

Всего в текущем году в ходе весеннего и осеннего этапов кампании будет высажено свыше 3 миллионов саженцев деревьев хвойных и лиственных пород, в том числе, в этот день было высажено 417 тысяч 715 деревьев.

В акции принимают участие все желающие граждане - их набралось 364 тысячи 700 человек.

ИП "ТУРКМЕНинформ"