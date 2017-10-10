Туркменский лидер наградил деятелей культуры и искусства

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о присвоении почетных званий ряду деятелей сферы культуры и искусства страны за "особый вклад в развитие национальной культуры, театрального и киноискусства, песенно-музыкального творчества, журналистики, культурно-просветительских учреждений, подготовку и воспитание молодого поколения творческих работников, ... большие заслуги перед государством и народом, многолетний добросовестный труд".

Так, были присвоены:

почетное звание "Заслуженный деятель культуры Туркменистана":

главному библиотекарю отдела библиографии Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана Сапаровой Акджемал Умуровне,

заведующей центральной библиотеки Куняургенчского этрапа управления культуры Дашогузского велаята Какаевой Аннатувак;

почетное звание "Заслуженный артист Туркменистана":

мастеру сцены Национального драматического театра Туркменистана имени Алп Арслана Менглиевой Гарры Аширгылыджовне;

почетное звание "Заслуженный бахши Туркменистана":

учителю-бахши детской школы искусств Дашогузского велаята Мятниязову Новрузгулы Атаджановичу;

почетное звание "Заслуженный деятель искусств Туркменистана":

художнику Главного драматического театра Туркменистана Амангылыджову Максату Дашполадовичу,

проректору по учебной работе Государственной академии художеств Туркменистана Аннамухаммедову Рустаму Долиевичу,

заведующему кафедрой дизайна Государственной академии художеств Туркменистана, старшему преподавателю Амангелдиеву Джумагелди Гылыджовичу,

доценту кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории Саркисову Юрию Гургеновичу,

главному руководителю Государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята Силапову Мекану Артыкмырадовичу;

почетное звание "Заслуженный журналист Туркменистана":

корреспонденту отдела информации Пресс-центра Министерства внутренних дел Туркменистана Чарыевой Эджегыз,

редактору общественно-политического отдела телерадиоканала "Miras" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмамедовой Тязегуль Джумамырадовне;

почетное звание "Народный артист Туркменистана":

Нурягдыеву Черкезу (посмертно),

Дабашыеву Гурбанмырату (посмертно).

Награждение приурочено к приближающемуся празднованию 26-летия независимости Туркменистана

ИП "ТУРКМЕНинформ"