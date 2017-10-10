Туркменский лидер наградил деятелей культуры и искусства

Туркменский лидер наградил деятелей культуры и искусства10.10.2017 10:28
АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о присвоении почетных званий ряду деятелей сферы культуры и искусства страны за "особый вклад в развитие национальной культуры, театрального и киноискусства, песенно-музыкального творчества, журналистики, культурно-просветительских учреждений, подготовку и воспитание молодого поколения творческих работников, ... большие заслуги перед государством и народом, многолетний добросовестный труд".
Так, были присвоены:
почетное звание "Заслуженный деятель культуры Туркменистана":
- главному библиотекарю отдела библиографии Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана Сапаровой Акджемал Умуровне,
- заведующей центральной библиотеки Куняургенчского этрапа управления культуры Дашогузского велаята Какаевой Аннатувак;
почетное звание "Заслуженный артист Туркменистана":
- мастеру сцены Национального драматического театра Туркменистана имени Алп Арслана Менглиевой Гарры Аширгылыджовне;
почетное звание "Заслуженный бахши Туркменистана":
- учителю-бахши детской школы искусств Дашогузского велаята Мятниязову Новрузгулы Атаджановичу;
почетное звание "Заслуженный деятель искусств Туркменистана":
- художнику Главного драматического театра Туркменистана Амангылыджову Максату Дашполадовичу,
- проректору по учебной работе Государственной академии художеств Туркменистана Аннамухаммедову Рустаму Долиевичу,
- заведующему кафедрой дизайна Государственной академии художеств Туркменистана, старшему преподавателю Амангелдиеву Джумагелди Гылыджовичу,
- доценту кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории Саркисову Юрию Гургеновичу,
- главному руководителю Государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди Лебапского велаята Силапову Мекану Артыкмырадовичу;
почетное звание "Заслуженный журналист Туркменистана":
- корреспонденту отдела информации Пресс-центра Министерства внутренних дел Туркменистана Чарыевой Эджегыз,
- редактору общественно-политического отдела телерадиоканала "Miras" Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмамедовой Тязегуль Джумамырадовне;
почетное звание "Народный артист Туркменистана":
- Нурягдыеву Черкезу (посмертно),
- Дабашыеву Гурбанмырату (посмертно).
Награждение приурочено к приближающемуся празднованию 26-летия независимости Туркменистана
ИП "ТУРКМЕНинформ"