Состоялось очередное заседание Совета старейшин Туркменистана

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята в открытом накануне комплексе сооружений на площадке для празднования Новруза "Nowruz ýaýlasynyň ak öýi" ("Белая юрта") начало работу очередное заседание Совета старейшин Туркменистана, в котором приняли участие почтенные аксакалы, представители правительственных и общественных кругов страны.

Открыл мероприятие Президент Туркменистана, Председатель Совета старейшин страны Гурбангулы Бердымухаммедов, который в своей речи обозначил приоритетные направления и задачи по дальнейшему развитию страны и реализации социально-экономических преобразований, которые включали в себя развитие дружеских и партнерских отношений с зарубежными государствами и международными организациями, выдвижение и поддержку инициатив по укреплению мира и стабильности, стимулирование различных сфер национальной экономики, развитию социальной, культурно-гуманитарной сфер, спортивного движения.

Изложенные туркменским лидером позиции были положены в основу Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы, которая была утверждена по итогам заседания Совета старейшин.

Программа включает в себя меры по повышению эффективности работы экономических учреждений, реформированию финансово-банковской сферы, совершенствованию системы государственного регулирования и путей ее модернизации, стимулированию роста промышленного комплекса страны, активизации развития негосударственного сектора экономики, привлечению инвестиций, созданию транспортно-коммуникационной сети, поддержке научно-технических инициатив.

Также в ходе встречи глава государства поддержал предложение о поэтапном введении платежей за коммунальные услуги, подчеркнул необходимость формирования местных органов Халк Маслахаты, а также предложил преобразовать Совет старейшин в Народный совет с целью совершенствования его деятельности и расширения функций. Первое заседание Народного Совета Туркменистана состоится в 2018 году в Ашхабаде.

В ходе выступлений других членов Совета было предложено перенести празднование Дня независимости на конец сентября, а совмещенный с Днем Конституции День поэзии Махтумкули Фраги объединить с Днем работников культуры и искусств, который отмечается 27 июня, а также участники Совета старейшин выступили за вторичное присвоение Гурбангулы Бердымухаммедову звания Героя Туркменистана.

Изложенные на заседании Совета инициативы были вынесены на повестку состоявшегося в тот же день 23-го заседания национального парламента пятого созыва, которому предстоит оформить законодательную базу для претворения их в жизнь.

Работа Совета старейшин продолжится 10 октября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"