Лидеры Туркменистана и Афганистана провели телефонный разговор

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

В ходе беседы стороны обсудили итоги Азиатских игр, прошедших в Ашхабаде, рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и коммуникаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"