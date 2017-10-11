Лидеры Туркменистана и Афганистана провели телефонный разговор

Лидеры Туркменистана и Афганистана провели телефонный разговор11.10.2017 11:06
АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
В ходе беседы стороны обсудили итоги Азиатских игр, прошедших в Ашхабаде, рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и коммуникаций.
ИП "ТУРКМЕНинформ"