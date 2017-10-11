Подведены итоги Совета старейшин Туркменистана

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята завершилось очередное заседание Совета старейшин Туркменистана.

В заключительный день мероприятия была принята Программа Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2018-2024 годы, утвержден ряд предложений о дальнейшем совершенствовании его деятельности и изменении структуры Совета, создании Халк Маслахаты Туркменистана, внесении изменений и дополнений в Конституцию страны и некоторые законодательные акты и т.д., а также принято решение о повышении тарифов на природный газ, электроэнергию, жилищно-коммунальные, автотранспортные и коммуникационные услуги для всех потребителей.

Затем главе государства были вручены памятные медальоны от имени спортсменов страны, принявших участие в прошедших в Ашхабаде Азиатских играх - 2017, а также присвоено звание Героя Туркменистана с вручением золотой медали "Altyn Aý".

Также туркменский лидер присвоил звания "Почетный старейшина Туркменистана" представителям старшего поколения, а также представил к ордену "Zenan kalby" ряд женщин страны, внесшим особый вклад в упрочение независимости, развитие национальных обычаев и традиций, укрепление единства и сплоченности, воспитание молодого поколения, упрочение единства и нравственных устоев общества и каждой семьи.

Кроме того, Президент подписал ряд утвержденных национальным парламентом законопроектов по выдвинутым на Совете старейшин инициативам, в том числе "О внесении дополнения в Конституцию Туркменистана", "О Халк Маслахаты Туркменистана", "О внесении изменения в Конституционный закон Туркменистана "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана", О свободных экономических зонах", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Туркменистана", "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Туркменистана "О земле", "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении изменения в Закон Туркменистана "О миграции", "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана" и "О внесении изменения в Закон Туркменистана "О миграции", "Об упорядочении стоимости природного газа, электроэнергии, жилищно-коммунальных, автотранспортных и коммуникационных услуг для всех потребителей", "О внесении изменения и дополнений в Кодекс Туркменистана "О земле", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Туркменистана", а также Указ "О праздничных и памятных датах, отмечаемых в Туркменистане без предоставления выходных дней".

В заключение встречи глава государства предложил объявить 2018 год годом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути".

ИП "ТУРКМЕНинформ"