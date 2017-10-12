Назначены новые представители Туркменистана в ВБ и МВФ

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов назначил представителей страны при крупных международных финансовых организациях.

В частности, представлять интересы Туркменистана при Всемирном банке поручено министру финансов и экономики Батыру Базарову, который также будет являться национальным координатором по международной технической помощи Европейского Союза от правительства страны.

В то же время заместитель министра финансов и экономики Эзизгелди Аннамухаммедов займет должность заместителя управляющего Международным валютным фондом от Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"