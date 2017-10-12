Туркменистан и КНР развивают сотрудничество в сферах науки и инноваций

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября в Центре технологий АНТ в Ашхабаде начал двухдневную работу 1-й туркмено-китайский форум "Инновации, новые технологии и вопросы их внедрения в производство", организованный Академией наук Туркменистана и Министерством науки и техники КНР с целью развития научно-технического сотрудничества между двумя странами.

Основными направлениями работы конференции являются сельское хозяйство и животноводство, энергетика и альтернативные источники энергии, химия, биология, медицина, здравоохранение и фармацевтика, сейсмология и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"