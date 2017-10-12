В Трудовой кодекс Туркменистана внесены изменения в список праздничных дат

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам завершившегося 10 октября очередного заседания Совета старейшин Туркменистана было принято решение о внесении изменений в Трудовой кодекс страны в части перечня выходных дней в честь праздничных дат, которое было утверждено главой государства Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В частности, был определен список всенародных праздничных и памятных дней, когда не будет производиться работа на предприятиях, в организациях и учреждениях:

Новый год – 1 января; Международный женский день – 8 марта; Национальный праздник весны – 21-22 марта; День Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана – 18 мая; День независимости Туркменистана – 27 сентября; День поминовения – 6 октября; Международный день Нейтралитета – 12 декабря; Курбан байрамы – конкретная дата Курбан байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана; Ораза байрамы – конкретная дата Ораза байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана.

Кроме того, был утвержден перечень праздничных и памятных дат, отмечаемых без предоставления выходных дней (если они совпадают с рабочими днями):

День защитников Отечества – 27 января; День дипломатических работников Туркменистана – 18 февраля; День работников комплекса транспорта и связи – 7 марта; День работников химической промышленности – 31 марта; Всемирный день здоровья – 7 апреля; День работников органов миграции Туркменистана – 17 апреля; Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля; День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая; День города Ашхабада – 25 мая; День работников органов внутренних дел Туркменистана – 29 мая; Праздник туркменского ковра – последнее воскресенье мая; Международный день защиты детей – 1 июня; Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня; День работников текстильной промышленности – первое воскресенье июня; День науки – 12 июня; День работников органов юстиции Туркменистана – 18 июня; День работников органов прокуратуры Туркменистана – 26 июня; День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – 27 июня; День работников судебных органов Туркменистана – 5 июля; День работников здравоохранения и медицинской промышленности – 21 июля; День пограничников – 11 августа; День знаний и студенческой молодежи – 1 сентября; День работников энергетической промышленности – вторая суббота сентября; День работников органов национальной безопасности Туркменистана – 30 сентября; Международный день пожилых людей – 1 октября; День Военно-Морских Сил Туркменистана – 9 октября; День работников таможенных органов Туркменистана – 4 ноября; Праздник урожая – второе воскресенье ноября; День работников нефтегазовой промышленности и геологии – 14 декабря; День памяти первого Президента Туркменистана С.А.Ниязова – 21 декабря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"