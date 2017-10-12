В Трудовой кодекс Туркменистана внесены изменения в список праздничных дат

В Трудовой кодекс Туркменистана внесены изменения в список праздничных дат12.10.2017 10:47
АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". По итогам завершившегося 10 октября очередного заседания Совета старейшин Туркменистана было принято решение о внесении изменений в Трудовой кодекс страны в части перечня выходных дней в честь праздничных дат, которое было утверждено главой государства Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В частности, был определен список всенародных праздничных и памятных дней, когда не будет производиться работа на предприятиях, в организациях и учреждениях:
- Новый год – 1 января;
- Международный женский день – 8 марта;
- Национальный праздник весны – 21-22 марта;
- День Конституции Туркменистана и Государственного флага Туркменистана – 18 мая;
- День независимости Туркменистана – 27 сентября;
- День поминовения – 6 октября;
- Международный день Нейтралитета – 12 декабря;
- Курбан байрамы – конкретная дата Курбан байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана;
- Ораза байрамы – конкретная дата Ораза байрамы ежегодно определяется Указом Президента Туркменистана.
Кроме того, был утвержден перечень праздничных и памятных дат, отмечаемых без предоставления выходных дней (если они совпадают с рабочими днями):
- День защитников Отечества – 27 января;
- День дипломатических работников Туркменистана – 18 февраля;
- День работников комплекса транспорта и связи – 7 марта;
- День работников химической промышленности – 31 марта;
- Всемирный день здоровья – 7 апреля;
- День работников органов миграции Туркменистана – 17 апреля;
- Праздник туркменского скакуна – последнее воскресенье апреля;
- День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая;
- День города Ашхабада – 25 мая;
- День работников органов внутренних дел Туркменистана – 29 мая;
- Праздник туркменского ковра – последнее воскресенье мая;
- Международный день защиты детей – 1 июня;
- Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня;
- День работников текстильной промышленности – первое воскресенье июня;
- День науки – 12 июня;
- День работников органов юстиции Туркменистана – 18 июня;
- День работников органов прокуратуры Туркменистана – 26 июня;
- День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги – 27 июня;
- День работников судебных органов Туркменистана – 5 июля;
- День работников здравоохранения и медицинской промышленности – 21 июля;
- День пограничников – 11 августа;
- День знаний и студенческой молодежи – 1 сентября;
- День работников энергетической промышленности – вторая суббота сентября;
- День работников органов национальной безопасности Туркменистана – 30 сентября;
- Международный день пожилых людей – 1 октября;
- День Военно-Морских Сил Туркменистана – 9 октября;
- День работников таможенных органов Туркменистана – 4 ноября;
- Праздник урожая – второе воскресенье ноября;
- День работников нефтегазовой промышленности и геологии – 14 декабря;
- День памяти первого Президента Туркменистана С.А.Ниязова – 21 декабря.
ИП "ТУРКМЕНинформ"