Глава Туркменистана принял участие в саммите СНГ в Сочи

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в город Сочи (Российская Федерация).

Целью поездки явилось участие в прошедшем здесь очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), организованном с целью обсуждения в узком и расширенном форматах актуальных вопросов развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В ходе своего выступления на саммите глава Туркменистана высказался за необходимость разрабоки новых подходов к совместной деятельности в рамках СНГ на благо всех стран-участниц с целью дальнейшей интеграции.

По итогам форума председательство в СНГ было передано Таджикистану. Сопредседателями будут Российская Федерация и Туркменистан.

Главы государств также приняли Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, Концепцию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Концепцию сотрудничества государств СНГ в противодействии коррупции, протокольное Решение "О Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях".

В рамках пребывания в Сочи туркменский лидер также провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Кроме того, Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и преподнес ему в дар щенка туркменского алабая по кличке Вепалы (Верный).

ИП "ТУРКМЕНинформ"