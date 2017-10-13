Туркменистан и Оман провели консультации по линии МИД

Туркменистан и Оман провели консультации по линии МИД13.10.2017 10:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября в Маскате были проведены консультации по линии ведомств внешней политики Туркменистана и Султаната Оман, для участия которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Туркменистана.
Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи.
ИП "ТУРКМЕНинформ"