Проведено выездное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов, пребывающий с рабочей поездкой в Балканском велаяте, провел церемонию открытия нового комплекса зданий пограничной заставы "Аваза".

Здесь глава государства произвел смотр созданных условий для служащих, а также ознакомился с новейшими образцами военной техники, поступившей для охраны рубежей страны.

Затем туркменский лидер провел выездное заседание Государственного совета безопасности, которое было посвящено отчетам о ходе военной реформы, деятельности силовых ведомств, а также подготовки к приближающемуся празднованию главного национального праздника - Дня независимости.

ИП "ТУРКМЕНинформ"