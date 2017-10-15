В Туркменбаши обсуждают вопросы развития сотрудничества на Каспии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября в Туркменбаши начало работу 8-е заседание глав администраций морских портов прикаспийских государств, для участия в котором в Балканский велаят Туркменистана прибыли делегации России, Казахстана, Ирана и Азербайджана.

Основными темами встречи заявлены судоходство и морские грузоперевозки, обеспечение безопасности мореплавания, развитие портовой инфраструктуры, обмен логистической информацией, охрана морской среды и сохранение биоразнообразия Каспия и другие актуальные вопросы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"