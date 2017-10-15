Делегация Туркменистана отправилась в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Меджлиса Туркменистана во главе со спикером национального парламента Акджой Нурбердыевой отправилась с визитом в Российскую Федерацию.

Целью поездки является участие в предстоящем 14-16 октября в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза под лозунгом "Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и межэтнический диалог", а также развитие международного сотрудничества по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"