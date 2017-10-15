Проведено заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия прозвучали отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в сферах внешней политики и международного сотрудничества, промышленности, экономики и торговли, ТЭК, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, науки, образования, культуры и других, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, были подведены итоги Совета старейшин Туркменистана.

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над проведением на высоком организационном уровне концерта по случаю заседания Совета старейшин вице-премьеру А.Гараджаеву был объявлен выговор.

Кроме того, туркменский лидер назначил Огулхаджат Ишангулыеву и Вепамухаммета Шыхгулыева заместителями министра текстильной промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"