В Ашхабаде обсуждены вопросы поддержки Афганистана

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября в столице Туркменистана был проведен академический форум в рамках 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), организованный при поддержке ОБСЕ для представителей официальных, дипломатических и экспертных кругов из стран Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Целью форума явилось обсуждение путей помощи в восстановлении Афганистана, включая обеспечение безопасности, оказание экономической поддержки, экспорт электроэнергии, развитие транзитно-транспортной сети и другие меры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"