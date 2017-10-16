Посол Туркменистана отправился в Абу-Даби

Посол Туркменистана отправился в Абу-Даби16.10.2017 12:38
НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев вручил в Абу-Даби свои верительные грамоты вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, эмиру Дубая Шейху Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму.
Напомним, что ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла С.Гараджаеву был присвоен главой государства 15 сентября.
Ранее С.Гараджаев являлся Генеральным консулом Туркменистана в Исламской Республике Иран (город Мешхед).
ИП "ТУРКМЕНинформ"