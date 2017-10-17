Новый посол Израиля прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Моше Камхи предоставил копии своих верительных грамот в ведомство внешней политики Туркменистана.

В ходе состоявшихся переговоров было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Напомним, что ранее (с августа 2015 года) главой дипломатической миссии Израиля в Ашхабаде являлся Ицхак Кармель Каган.

ИП "ТУРКМЕНинформ"