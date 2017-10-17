Обсуждены ключевые вопросы жизни страны

Обсуждены ключевые вопросы жизни страны17.10.2017 11:09
АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с руководителями регионов и столицы.
Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода строительства объектов социального и экономического назначения, вопросов подготовки к празднованию очередной годовщины национальной независимости.
ИП "ТУРКМЕНинформ"