Обсуждены ключевые вопросы жизни страны

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с руководителями регионов и столицы.

Повестка дня мероприятия включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода строительства объектов социального и экономического назначения, вопросов подготовки к празднованию очередной годовщины национальной независимости.

ИП "ТУРКМЕНинформ"