В МИД Туркменистана обсуждены актуальные вопросы туркмено-российского диалога

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация МИД Российской Федерации во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обзору существующей двусторонней договорно-правовой базы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"