Туркменистан и Япония углубляют сотрудничество в сфере сейсмологии

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября в Ашхабаде в Академии наук Туркменистана был проведен семинар по обмену опытом между Туркменистаном и Японией в снижении рисков стихийных бедствий, ликвидации чрезвычайных ситуаций, сейсмологического мониторинга.

В ходе встречи представители правительственных и научных кругов двух стран обсудили комплекс мер по созданию в Туркменистане эффективной системы предупреждения землетрясений и ликвидации их последствий, для чего в страну из Японии будет поставлено современное сейсмологическое оборудование по регистрации сильных движений, цифровые сейсмические станции, программные средства по обработке данных, а также будет проведено обучение специалистов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"