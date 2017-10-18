Туркменский лидер поздравил нового главу Кыргызстана

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову, в котором поздравил нового коллегу с избранием на высший государственный пост.

В своем послании глава Туркменистана пожелал С.Жээнбекову крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Кыргызской Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"