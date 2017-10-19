Туркменский лидер провел встречу с представителем МИД РФ

Туркменский лидер провел встречу с представителем МИД РФ19.10.2017 11:31
АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране во главе представительной делегации статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-российского сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.
ИП "ТУРКМЕНинформ"