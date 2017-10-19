В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества прикаспийских государств

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября в МИД Туркменистана в Ашхабаде была проведена международная конференция "Мир, стабильность и международное сотрудничество в Каспийском регионе", организованная Министерством иностранных дел Туркменистана совместно с Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана с целью обсуждения путей развития взаимодествия государств Каспийского бассейна в сферах экономики, энергетики, транспорта и связи.

В форуме приянли участие представители правительственных, экспертных и научных кругов Туркменистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана и РФ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"