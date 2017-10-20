Сезонные сельхозработы в Туркменистане идут полным ходом

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Для земледельцев Туркменистана продолжается горячая пора по сбору урожая хлопчатника и сезонных видов сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время количество собранного хлопкового сырья превысило отметку в 1 миллион тонн из запланированных 1 миллиона 50 тысяч тонн, соответственно, в ближайшее время хлопкоробы объявят о производственной победе.

Кроме того, в фермерских хозяйствах завершился сбор винограда, который поступил на приемно-заготовительные базы винодельческих предприятий Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана для последующей выделки вин и коньяков.

ИП "ТУРКМЕНинформ"