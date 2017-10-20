Туркменская делегация вернулась из Санкт-Петербурга

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Парламентская делегация Туркменистана во главе со спикером Меджлиса Акджой Нурбердыевой завершила визит в Российскую Федерацию, предпринятый с целью участия в состоявшейся 14-16 октября в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза под лозунгом "Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и межэтнический диалог".

Результатом визита явилось вступление национального парламента Туркменистана в Межпарламентский Союз, в состав которого входят законотворческие органы 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"