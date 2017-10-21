На заседании правительства обсуждены актуальные вопросы жизни государства

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня встречи включала в себя отчеты вице-премьеров о текущем положении дел в сферах ТЭК, промышленности, экономики и финансов, транспорта и связи, сельского хозяйства, науки, образования и культуры, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к празднованию очередной годовщины независимости страны.

Кроме того, глава государства назначил новым хякимом Копетдагского этрапа города Ашхабада Реджепмырата Аннабердиева, который сменит в должности Довлета Ташлиева, назначенного на пост заместителя Генерального прокурора Туркменистана, начальника Главного управления вместо Байрамназара Гулова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"