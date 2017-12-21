Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в США

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту США Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю гибели людей в результате случившегося 30 ноября террористического акта в Нью-Йорке.

В своем послании туркменский лидер решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"