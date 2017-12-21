Назначен глава дипмиссии Туркменистана в Испании

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Испания.

Эту должность будет занимать Бердимырат Реджепов, являющийся также Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Итальянской Республике (город Рим) и Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Израиль.

ИП "ТУРКМЕНинформ"