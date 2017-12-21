Глава государства объявил выговоры ряду руководителей

Глава государства объявил выговоры ряду руководителей02.11.2017 13:54
АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов объявил выговоры ряду членов правительства в связи с неудовлетворительным исполнением ими должностных обязанностей.
Так, туркменский лидер остался недоволен работой вице-премьера Максата Бабаева, председателя Государственной службы морского и речного транспорта Аманмырата Гурдова, министра железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимова, председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максата Аннанепесова.
ИП "ТУРКМЕНинформ"