В Душанбе проведены туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в рамках официального визита в Таджикистан Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Душанбе были проведены туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне, прошедшие в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран.

В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухаммедов и его коллега Эмомали Рахмон обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, международного сотрудничества,ТЭК, энергетики, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, строительства, спорта, туризма и других, обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Также Президент Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил Эмомали Рахмона посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время.

По итогам встречи в верхах был подписан пакет документов:

Совместное заявление и Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан,

Соглашение между Туркменистаном и Республикой Таджикистан о принципах косвенного налогообложения при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и услуг;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании документов об образовании;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании лицензий на осуществление строительных работ;

Программа сотрудничества в области культуры и искусства между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2018-2020 годы;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о строительстве здания (комплекса зданий) общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении "Эргаш Султанов" Джиликульского района Хатлонской области Республики Таджикистан;

Соглашение между хякимликом города Ашхабада и исполнительным органом государственной власти города Душанбе об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Душанбе;

Соглашение о сотрудничестве между хякимликом Лебапского велаята (Туркменистан) и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области (Республика Таджикистан);

Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Государственным унитарным предприятием "Таджикинвест" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.

В тот же день главы двух государств посетили сельскохозяйственную выставку в резиденции правительства Таджикистана, а также туркменский лидер возложил цветы к памятнику национальному герою таджикского народа Исмаилу Самани, посетил Национальный музей Таджикистана, а вечером в его честь был дан официальный ужин.

Кроме того, в первый день визита туркменского лидера в Таджикистан в Душанбе был проведен туркмено-таджикский бизнес-форум, в рамках которого представители официальных и деловых кругов двух стран обсудили практические аспекты развития делового сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"