В Душанбе проведены туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне

В Душанбе проведены туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне03.11.2017 11:47
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в рамках официального визита в Таджикистан Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в Душанбе были проведены туркмено-таджикские переговоры на высшем уровне, прошедшие в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран.
В ходе переговоров Гурбангулы Бердымухаммедов и его коллега Эмомали Рахмон обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, международного сотрудничества,ТЭК, энергетики, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, строительства, спорта, туризма и других, обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.
Также Президент Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил Эмомали Рахмона посетить Туркменистан с официальным визитом в удобное для него время.
По итогам встречи в верхах был подписан пакет документов:
- Совместное заявление и Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан,
- Соглашение между Туркменистаном и Республикой Таджикистан о принципах косвенного налогообложения при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и услуг;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании документов об образовании;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании лицензий на осуществление строительных работ;
- Программа сотрудничества в области культуры и искусства между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан на 2018-2020 годы;
- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Таджикистан о строительстве здания (комплекса зданий) общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении "Эргаш Султанов" Джиликульского района Хатлонской области Республики Таджикистан;
- Соглашение между хякимликом города Ашхабада и исполнительным органом государственной власти города Душанбе об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Душанбе;
- Соглашение о сотрудничестве между хякимликом Лебапского велаята (Туркменистан) и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области (Республика Таджикистан);
- Меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Государственным унитарным предприятием "Таджикинвест" при Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
В тот же день главы двух государств посетили сельскохозяйственную выставку в резиденции правительства Таджикистана, а также туркменский лидер возложил цветы к памятнику национальному герою таджикского народа Исмаилу Самани, посетил Национальный музей Таджикистана, а вечером в его честь был дан официальный ужин.
Кроме того, в первый день визита туркменского лидера в Таджикистан в Душанбе был проведен туркмено-таджикский бизнес-форум, в рамках которого представители официальных и деловых кругов двух стран обсудили практические аспекты развития делового сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"