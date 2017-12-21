В Ашхабаде стартовал нефтегазовый форум

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в Ашхабаде в Торгово-промышленной палате страны открылись 22-я Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана-2017" (OGT-2017), в которых принимают участие представители отечественных, зарубежных и международных отраслевых правительственных и деловых компаний и структур, а также научных кругов.

Трехдневный форум посвящен вопросам развития региональной и мировой нефтегазовой индустрии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"