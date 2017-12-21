В Авазе прошел туристический форум

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в Национальной туристической зоне "Аваза" завершил двухдневную работу Международный туристический форум, организованный Государственным комитетом по туризму и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, в рамках которого прошли Международная выставка и конференция "Туризм и путешествие".

В форуме приняли участие представители профильных отечественных и зарубежных государственных и частных организаций из более 20 стран мира, включая Россию, Китай, США, Великобританию, Австралию, Бразилию, Германию, Чехию, Польшу, Болгарию, Венгрию, Финляндию, Данию, Сербию, Италию, Иран, Индию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Украину.

Форум был посвящен новым туристическим направлениям и видам отдыха, достижениям гостинично-курортного бизнеса, а также туристическим возможностям Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"