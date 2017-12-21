В Ашхабаде прошел форум ООН по защите прав человека

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября в Ашхабаде завершил работу семинар по вопросам выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, стартовавший 31 октября.

Семинар провели представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и ПРООН.

В рамках встречи были заслушаны отчеты о работе, проделанной Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана, обсуждались задачи по дальнейшей деятельности данной структуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"