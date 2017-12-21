Глава Туркменистана завершил визит в Таджикистан

АШХАБАД, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 ноября в рамках пребывания с официальным визитом в Таджикистане Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с председателем нижней палаты Парламента Республики Таджикистан - Маджлиси намояндагон - Шукурджоном Зухуровым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента.

Затем Президенты Туркменистана и Таджикистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Эмомали Рахмон совершили прогулку в Варзобском ущелье, в ходе которой обсудили достигнутые ранее договоренности на высшем уровне и ряд международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

По завершении встречи туркменский лидер вернулся в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"