Делегация Туркменистана вернулась из Ташкента

Делегация Туркменистана вернулась из Ташкента06.11.2017 11:37
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров страны Эсенмыратом Оразгелдиевым совершила визит в Узбекистан.
Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 3 ноября в Ташкенте очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое было посвящено актуальным вопросам развития взаимодействия в рамках СНГ.
В ходе визита туркменская делегация также была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ИП "ТУРКМЕНинформ"