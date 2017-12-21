Делегация Туркменистана вернулась из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров страны Эсенмыратом Оразгелдиевым совершила визит в Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 3 ноября в Ташкенте очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое было посвящено актуальным вопросам развития взаимодействия в рамках СНГ.

В ходе визита туркменская делегация также была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"