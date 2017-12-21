Национальный парламент провел очередное заседание

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября в Ашхабаде было проведено очередное, 24-е заседание Меджлиса пятого созыва, на котором депутаты приняли ряд законов и нормативно-правовых актов.

В частности, были рассмотрены проекты Законов Туркменистана "О правовой охране изобретений", "О правовой охране промышленных образцов", "О внесении изменений и дополнения в Гражданский процессуальный Кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Семейный Кодекс Туркменистана", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", "О внесении изменения в Закон Туркменистана "Об органах внутренних дел Туркменистана", "О внесении дополнений в Закон Туркменистана "О товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана", "О внесении дополнений в Закон Туркменистана "О местных органах исполнительной власти", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О местных представительных органах государственной власти".

Также парламентарии обсудили проекты постановлений Меджлиса Туркменистана "О присоединении к Протоколам, касающимся изменений статей 50 а) и 56 Конвенции о Международной гражданской авиации", "О присоединении к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок", "О присоединении к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а также Протоколам к ней 1954-го и 1999-го годов".

Кроме того, был решен ряд организационных вопросов. Так, были освобождены от занимаемых должностей председатель Комитета по экономическим вопросам Довранберди Аннабердиев и председатель Комитета по международным и межпарламентским связям Атаджан Бяшимов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"