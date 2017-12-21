Туркменский лидер направил послание главе США

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю трагедии в штате Техас, унесшей множество человеческих жизней.

В своем послании глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"