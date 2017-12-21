Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по прямой видеоселекторной связи с участием глав администраций велаятов и столицы, ряда ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения хода реализации принятых государственных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, текущего положения дел в сельском хозяйстве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"