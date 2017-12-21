Глава МИД Туркменистана отправился в Узбекистан

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отправился с визитом в Узбекистан.

Целью поездки является участие в предстоящей 10 ноября в Ташкенте встрече министров иностранных дел "Европейский союз – Центральная Азия" и 10-11 ноября выступят на международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития "Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания" в Самарканде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"