Визит палестинской делегации в Ашхабад

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с рабочим визитом делегация Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел Мазеном Шамия.

8 ноября делегация посетила ведомство внешней политики Туркменистана, где их принял глава МИД Рашид Мередов.

Встреча была посвящена обсуждению акутальных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности и строительства, взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"