Глава государства завершил визит в Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят провел в Туркменбаши встречу с председателем правления группы компаний "Çalyk Holding" (Турция) Ахметом Чалыком, представившим туркменскому лидеру проекты строительства новых объектов социального и экономического назначения.

В частности, глава государства ознакомился с проектами возведения промышленного комплекса по производству минеральных удобрений и химической продукции в Марыйском велаяте, завода по выпуску фосфатных удобрений в Лебапском велаяте, завода по производству продукции из природного газа, а также ожогового госпиталя на 130 мест.

В тот же день, Президент проинспектировал ход строительства Туркменбашинского международного морского порта, которому предстоит стать крупным логистическим узлом, после чего возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"