Президент уволил главу Пенсионного фонда

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил заместителя министра труда и социальной защиты населения, заместителя председателя правления Пенсионного фонда – управляющего Пенсионным фондом Туркменистана Ахмета Аннамухаммедова.

Глава государства сместил его с занимаемых постов за допущенные в работе серьезные недостатки и совершение проступка, несовместимого с должностным положением руководителя.

ИП "ТУРКМЕНинформ"